BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel 29 Kasım kataloğu
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta kasım ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 29 Kasım 2024 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 29 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
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29 KASIM 2024 BİM AKTÜEL KATALOG
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
Kumtel 11 Dilim Radyatör 2.490 TL
Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.750 TL
TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.975 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 579 TL
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Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Key Smart Pet Su Sebili 699 TL
Seramik Mama/Su Kabı 249 TL
El Fenerli Tuvalet Torbası 79 TL
Froggo Furminatör Pet Tarağı 129 TL
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Berlin Düdüklü Tencere Seti 899 TL
Amboss Çaydanlık 749 TL
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 229 TL
Rakle Cam Kupa 19 TL
Gold Tepsi 29 TL
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Karnıyarık Tencere 549 TL
Balpeteği Kare Fırın Tepsisi 109 TL
Balpeteği Oval Fırın Tepsisi 2'li 199 TL
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