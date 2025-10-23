Habertürk
        BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ekim 2025: BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ekim 2025: BİM aktüel ürünlerde neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren mini step aleti, denge topu, dambıl çeşitleri, yoga/pilates matı, gergi bandı ve daha birçok ürün BİM 24 Ekim kataloğunda yer alacak. İşte BİM aktüel ürünlerin tamamı

        Giriş: 23.10.2025 - 17:46 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:46
          BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. BİM aktüel ürünler kataloğunda Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Homend Waffle Makinesi 1.490 TL’den satışa çıkıyor.

          24 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

          Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

          Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

          Altus Mini Ütü 790 TL

          Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

          Homend Waffle Makinesi 1.490 TL

          Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL

          Heifer Chef's Midi Blender Set 1.490 TL

          Tüy Toplayıcı 175 TL

