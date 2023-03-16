BİM aktüel ürünler kataloğu yeni listesi yayımlandı. Bu hafta BİM marketlerde teknoloji ürünlerinden oyuncağa, mutfak araç gereçlerinden küçük ev aletlerine kadar pek çok farklı ürün müşterisinin beğenisine sunulacak. İşte 17 Mart 2023 BİM indirimli ürünler kataloğu...
17 MART 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ
Dijitsu 65 İnç UHD Android Led TV 7.999 TL
Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV 5.999 TL
Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 399 TL
Ahşap Tamir Seti 149 TL
Konuşan Cansu Bebek 129 TL