        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 14 Ekim Salı: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 14 Ekim Salı: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Ekim Salı gününe özel indirimlerinde bebek bezi, ıslak havlu, şampuan, katı sabun, streç film, sıvı çamaşır deterjanı yer alıyor. İşte, BİM indirim kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:55
          BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Salı gününden itibaren BİM kataloğunda Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 159 TL, Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 137,50 TL, Arpacı Peynir Çeşitleri 65 TL, Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL, Aknaz Labne 3x180 g 89,50 TL’den satışa çıkıyor. İşte, BİM 14 Ekim aktüel ürünler kataloğu

          BİM AKTÜEL 14 EKİM KATALOĞU 2025

          Teksüt Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 g 159 TL

          Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 137,50 TL

          Arpacı Peynir Çeşitleri 65 TL

          Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 289 TL

          Aknaz Labne 3x180 g 89,50 TL

          Dost Pastörize Çilekli Süt 1 L 42,50 TL

          Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

          Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

          Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 50'li 185 TL

          Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 69 TL

          Ritmo Kağıt Havlu 119 TL

