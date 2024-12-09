BİM aktüel ürünler 10 Aralık 2024: Yılbaşı süsleri indirimde! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?
BİM 10 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimler arasında yılbaşı süsleri bulunuyor. BİM kataloğunda dekoratif kapı süsü 269 TL, 5'li Dekoratif kırmızı yapay çiçek 129 TL, Işıklı dekor 399 TL, Dekoratif metal dönme dolap 229 TL'den satışa çıkıyor. Bunun dışında bulgur çeşitleri, domates salçası, yağ, yeşil zeytin, şampuan, peçete indirimli olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yılbaşı alışverişi yapacaklar için indirimli ürünler BİM kataloğunda yer aldı. İşte, 10 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
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BİM AKTÜEL 10 ARALIK SALI KATALOĞU
Kurşun Asker Biblo 179 TL
Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL
Dekoratif Kapı Süsü 269 TL
5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL
Işıklı Dekor 399 TL
Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL
Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL
Figürlü Metal Mumluk 129 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 g 79,50 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL
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Sunar Mısır Yağı 5 L 255 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL
Burcu Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL
Sana Margarin Paket Tereyağlı 3x250 g 49,75 TL
Tkv Çiçek Balı 1000 g 189,50 TL
Marmarabirlik Yeşil Zeytin 850 g 99,50 TL
Elseve Şampuan 85 TL
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48'li Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 249 TL
16'lı Solo Bambu Kağıt Havlu 139 TL
Head&Shoulders Şampuan 625 ml 129 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 309 TL
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