BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 21 Ekim 2022 kataloğunda bu hafta; Philips buhar jeneratörlü ütü, Arnica elektrikli süpürge, Fakir mikser, tek ve çift kişilik battaniye, şemsiye ve pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...