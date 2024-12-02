BİM aktüel kataloğu 3-6 Aralık 2024 alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. Salı ve Cuma günleri aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Yeni haftanın kataloğu geniş ürün yelpazesiyle dikkati çekti. Cam ankastre, televizyon, kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge & paspas, sütlü Türk kahvesi makinesi, çubuk blender, tost makinesi, dijital fastfryer raflarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta BİM’e gelecek ürünler neler? İşte, 3-6 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...