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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL 3-6 ARALIK 2024 KATALOĞU || Bu hafta BİM’e hangi ürünler geliyor? Fastfryer, şarjlı süpürge, beyaz eşya... İşte yeni haftanın BİM indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel 3-6 Aralık 2024 kataloğu! Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor?

        3-6 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında Salı ve Cuma günleri satışa çıkacak indirimli ürünler belli oldu. Aralık ayının ilk kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı alışveriş severler tarafından araştırılmaya başlandı. Zincir markette bu hafta; fastfryer, şarjlı süpürge, beyaz eşya modelleri, tam otomatik espresso makinesi, indüksiyonlu cam ocak, hava temizleyici, televizyon ve oyuncak çeşitleri indirimli fiyattan raflara dizilecek. İşte, Bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor? İşte, 3-6 Aralık 2024 BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:25
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        • 1

          BİM aktüel kataloğu 3-6 Aralık 2024 alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. Salı ve Cuma günleri aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Yeni haftanın kataloğu geniş ürün yelpazesiyle dikkati çekti. Cam ankastre, televizyon, kendi kendini temizleyen şarjlı süpürge & paspas, sütlü Türk kahvesi makinesi, çubuk blender, tost makinesi, dijital fastfryer raflarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta BİM’e gelecek ürünler neler? İşte, 3-6 Aralık 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

        • 2

          3 ARALIK SALI BİM YENİ AKTÜEL KATALOĞU

          Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

          Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

          Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 g 119 TL

          Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL

          Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 79,50 TL

          Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

          İçim Tereyağı 750 g 249 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

          Aydoğdu Donuk Pekin Ördeği 119 TL

          Namet Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

          Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

          Keskinoğlu Donuk Piliç Çıtır Filetom 700 g 79,50 TL

        • 3

          3 ARALIK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Fiskobirlik Fındık Kreması 1500 g 139 TL

          Ülker Finger Bisküvi 750 g 64,50 TL

          Ülker Dore Krema Dolgulu Sütlü Çikolatalı Bisküvi 3x86 g 39 TL

          Karina Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL

          Tadelle Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata 3x30 g 58 TL

          Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 216 g 49,50 TL

          Eti Sultani Üzümlü Kepekli Bisküvi 369 g 38,50 TL

          Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40 Adet 199 TL

          Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 3 katlı 129 TL

          Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 L 95 TL

          Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL

          Hijyenik Ped Normal 36'lı 89 TL

        • 4

          4 ARALIK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

          Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

          Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

          Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

        • 5

          4 ARALIK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

          8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

          Buzdolabı 11.275 TL

          Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

        • 6

          6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

          TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

          TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

          Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

          Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

          Çubuk Blender 699 TL

          Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

          5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

          Range Düzleştirici 299 TL

          Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

          Dijital Baskül 279 TL

        • 7

          6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Kek Kalıbı 129 TL

          Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

          Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

          Pankek Tavası 299 TL

          Tava 299 TL

          Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

          Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

          3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

          Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

          Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

          4'lü Yuvarlak Çerezlik 139 TL

          Porselen 12 Parça Kahve Fincan Seti 599 TL

          Desenli Kapaklı Saklama Kabı 239 TL

          3'lü Desenli Baharat Seti 239 TL

          Esnek Taşıma Çantası 99 TL

          Çift Renkli Kupa 39 TL

        • 8

          6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          6'lı Cam Kupa 129 TL

          6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL

          3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL

          Kapaklı Balık Tavası 389 TL

          Sütlük 159 TL

          Emaye Bakraç 299 TL

          Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

          Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

          Emaye Kase 109 TL

          Emaye Kupa 500 ml 109 TL

          Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

          Hobby Life Katlanabilir Çamaşır Selesi 25 L 175 TL

        • 9

          6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Çift Kişilik Battaniye 259 TL

          Tek Kişilik Battaniye 229 TL

          Eşofman Altı Erkek 179 TL

          Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

          Yüz Havlusu 69 TL

          El Havlusu 32,50 TL

          2’li Mutfak Bezi 59,50 TL

          Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

          Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

          Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

          Bebek Body 59,50 TL

          Ev Botu Kadın 149 TL

          Ev Botu Çocuk 189 TL

          Vakumlu Hurç 3'lü set 129 TL

          4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

          4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 89 TL

          Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

          Çanta Kadın 299 TL

          Cüzdan Erkek 89 TL

          Kemer Erkek 89 TL

        • 10

          6 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          İplik Dikişli Defter 19,50 TL

          Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

          Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

          Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

          Günlük Ajanda ~14x20 79 TL

          Fosforlu Kalem 37,50 TL

          Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL

          Neon Sunum Dosyası 29 TL

          Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL

          Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

          Koli Bandı ~45x40 19 TL

        • 11

          6 ARALIK CIMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Robogo Robot 279 TL

          Led Işıklı Top ~23 cm 119 TL

          Animasyon Balon Seti 39 TL

          Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL

          Galaxy Çıngırak 75 TL

          Nazlı Bebek ~34 cm 229 TL

          Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

          Oyuncak Tablet 299 TL

          Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL

          Oyuncak Bebek ~29 cm 179 TL

          Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 39,50 TL

          Oyuncak Diş Doktoru Seti 69 TL

          Sürpriz Bileklik Kutusu 189 TL

          Oyuncak Pikap Oto Çekici 169 TL

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