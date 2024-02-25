BİM aktüel 27 Şubat 2024 kataloğu salı günü raflarda!
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 27 Şubat 2024 kataloğunda bu hafta temel gıdadan atıştırmalıklara pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 27 Şubat Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...
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BİM aktüel kataloğu ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta birçok farklı ve indirimli ürün satışa sunuluyor. İşte, 27 Şubat 2024 Salı günü BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...
BİM 27 ŞUBAT 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Sek Yarım Yağlı Yoğurt - 135 TL
Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 219 TL
İçim Kefir - 44,50 TL
Şahin Dana Parmak Sucuk - 189 TL
Nut Master Kakaolu Fındık Kreması - 59,50 TL
Kerem Ballı Kaymak - 49,50 TL
Namet Soslu Dana Burger Köfte - 55 TL
Erpiliç Soslu Piliç Kanat - 85 TL
Bebeto Yumuşak Şeker - 19,50 TL
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Cafe Crown Cappuccino + Bardak Set - 99,50 TL
Mesh Meyve Çayı Çeşitleri - 22,50 TL
Zeytinköy Kırma Yeşil Zeytin - 97,50 TL
Sana Margarin Kase Tereyağ Lezzeti - 37,50 TL
Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum - 37,50 TL
Doritos Mısır Cipsi - 36 TL
Gülsan Reçel Çeşitleri - 25 TL
Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi - 125 TL
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BİM 1 MART 2024 AKTÜEL KATALOĞU
LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV - 20.999 TL
Heifer Mega Robot Blender Set - 999 TL
Kumtel Mini Fırın - 1.099 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria - 2.499 TL
Range Çay Makinesi - 999 TL
Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge - 7.999 TL
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Colorina Pasta Servis Seti - 249 TL
Colorina Ayaklı Kek Tabağı - 149 TL
Colorina Cam Kase - 75 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı - 99 TL
Okyanus Gold Peçetelik/Nihale/Kaşıklık - 107,50 TL
Orkide Saksısı - 39,50 TL
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Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri - 37,50 TL
Wok Tava - 219 TL
Yuvarlak Tepsi - 179 TL
Büyük Derin Çelik Tencere - 499 TL
Amboss Kek Kalıbı - 239 TL
Glass in Love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi - 89 TL
Okyanus Bal Kavanozu - 49,50 TL
Cook Love Gıda Saklama Poşeti - 65 TL
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