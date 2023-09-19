BİM aktüel 22 Eylül 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta BİM indirimli ürünleri neler?
BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta Cuma günü BİM marketlerde sınırlı sayıda onlarca ürün satışa sunulacak. 22 Eylül 2023 BİM kataloğunda; elektrikli bisiklet, sakal düzeltici, fastfryer, çeşit çeşit oyuncak raflardaki yerini alacak. İşte, BİM 22 Eylül 2023 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi...
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22 EYLÜL 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU
NORDMENDE 55 İNÇ UHD ANDROİD TV- 10.999,00 TL
Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROİD TV- 5.999,00 TL
Fakir Dik Süpürge- 999,00 TL
Philips Sakal Düzeltici- 399,00 TL
PVC Masa Örtüsü- 79,00 TL
Baskılı Minder - 49,00 TL
Vakumlu 3'lü Hurç - 109,00 TL
Molinella Jüt Paspas 319 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL
Çantalı Vakumlu Hurç Large 75 TL
Blackout Perde 145x250 cm 119 TL
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Dijitsu 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 3.299 TL
Dijitsu Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL
Kumtel 8.5 L XXL Fastfryer 2.299 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.699 TL
Paşabahçe Batman Lisanslı Meşrubat Bardağı 29,50 TL
Hobby Life Stormax Saklama Kabı 34,50 TL
Yuvarlak Emaye Tepsi 32 cm 59 TL
Kapı Arkası Askılık 49 TL
Ayakkabılık 109 TL
Saplı Organizer Sepet 12,50 TL
Okyanus Home Metal Derin Bulaşıklık 89 TL
Dekoratif Kaşık Seti 6'lı 11,50 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 11,50 TL
Naturalove Bambu Havan 89 TL
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RKS NE-10 Elektrikli Bisiklet 15.999 TL
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Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 29,50 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 549 TL
Kütahya Porselen Porselen Sufle Kabı 19,50 TL
Kütahya Porselen Porselen Kupa 29,50 TL
Heifer Çubuk Blender 379 TL
Polosmart Mutfak Tartısı 149 TL
Benante Kahvaltı Seti 299 TL
Benante Fanuslu Kahvaltılık 229 TL
Benante Oval Tabak 109 TL
Yemek Çatalı / Kaşığı 6'lı 99 TL
Tatlı Çatalı / Kaşığı 6'lı 79 TL
Çay Kaşığı 6'lı 49 TL
Lav Defne Kapaklı Saklama Kabı 315 cc 19,50 TL
Lav Defne Kapaklı Saklama Kabı 375 cc 21,50 TL
Lav Meşrubat Bardağı 3'lü 49 TL
Glass in Love Cam Sürahi Seti 229 TL
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Statikium Pratik Statik Yazı Tahtası 99 TL
Barbie Extra Toka Yapım Seti 229 TL
Barbie Extra Bel Çantası Dizayn Seti 199 TL
Barbie Balerin Bebek 149 TL
Mgs Oyuncak Müzik Aletleri Seti 99 TL
Mgs Luna Parti Seti 119 TL
Mgs Little Princess Set Üstü Mutfak 139 TL
Mgs Oyuncak Şehir Kamyonları 79 TL
Redka Ahşap Satranç Takımı 119 TL
Smartland Dough Çantalı Oyun Hamuru Seti 200 gr 49 TL
Smartland Dough Kinetik Oyun Kumu Seti 500 gr 69 TL
Hot Wheels Batman Arabalar 69 TL
Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 179 TL