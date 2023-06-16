BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri müşterisiyle buluştu. 16 Haziran 2023 Cuma BİM aktüel kataloğunda Babalar Günü'ne özel ürünler ön plana çıkarken ayrıca küçük ev aletleri ve kamp malzemeleri de satışa çıkıyor. İşte, BİM 16 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
16 HAZİRAN 2023 BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
Fakir Şarjlı 2in1 İnovax dik süpürge 5.999,00 TL
TCL 58 inç uydu alıcılı google TV 12.599,00TL
8.5 L XXL Fastfryer 2.499,00 TL
Braun Blender seti 1.149,00 TL
Saç kurutma makinesi 239,00 TL
Housmart Akıllı Tartı 189,00 TL
Kumtel Airfrey cam yağ spreyi 59,90 TL