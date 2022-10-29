BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunu her hafta olduğu gibi bu hafta da yayınladı. Aktüel ürünlerin belli olmasının ardından, birçok kişi,"Bu hafta BİM indirimli ürünler kataloğunda hangi ürünler indirime giriyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. BİM'de bu hafta; nevresim setinden, pijama takımına, dolgulu monttan, oyuncak setine, su bardaklarından, saklama kabına, android TV'lerden, banyo pas pas setine daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...