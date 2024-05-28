Her hafta A101, BİM ve ŞOK zincir marketleri aktüel katalogları yayınlıyor. Bu hafta üç markette birçok ürün satışta! 28-31 Mayıs tarihleri arasında raflarda olan indirimli ürünler arasında; beyaz eşya, kanepe, televizyon, küçük ev aletleri gibi birçok eşya var. İşte, BİM, A101 ve ŞOK 2-31 Mayıs aktüelleri...