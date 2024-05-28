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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM, A101, ŞOK'ta bu hafta neler var? BİM, A101, ŞOK 28-31 Mayıs 2024 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler

        BİM, A101 ve ŞOK'ta bu hafta neler var? 28-31 Mayıs 2024 aktüel kataloğu

        BİM, A101 ve ŞOK marketlerin haftalık aktüel katalogları yayınlandı. Bu hafta yine farklı kategorideki birçok ürün raflardaki yerini aldı. Üç zincir marketinde bu hafta; beyaz eşya, mobilya, koltuk, ev tekstili, küçük ev aletleri gibi birçok ürün var. İşte, BİM, A101 ve ŞOK 2-31 Mayıs aktüelleri...

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        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:00
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