Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 31 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda incilediğimizde, Airpods, Philips 10.000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti, telefon tutucu, penye yelek çocuk, hali örtüsü, terlik ve birçok ürün BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 31 OCAK 2020 aktüel ürünler kataloğu...