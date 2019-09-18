Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta teknolojik ürünler ile raflardaki yerini alacak. BİM 20 EYLÜL 2019 aktüel ürünler kataloğunda incelediğimizde elektrikli bisiklet, samsung galaxy cep telefonu, elektrik sürüogesi, buharlı ütü, blender seti, saç düzleştiricisi, olmak üzere birçok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte, BİM 20 Eylül ürünler kataloğu...