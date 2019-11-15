Her hafta birbirinden kaliteli markaları kampanyalı fiyatlarıyla müşterilerine sunan BİM bu hafta birçok mutfak eşyaları ile raflardaki yerini alacak. BİM 15 KASIM 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde buharlı ütü satışa çıktı. Öte yandan BİM'de mutfak eşyalarının yanı sıra bu hafta anne ve bebek ürünleri de yer alıyor.