Her hafta müşterilerine kampanyalı ürün sunan BİM, bu hafta da müşterilerinin karşısına mutfak eşyaları ile çıkıyor. BİM 12 TEMMUZ 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Çamşır makinesinden, ankastre setten, dik durabilen süpürgeye kadar bir çok ürünler BİM'de yerini alıyor. İşte BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu...