BİLSEM kayıt tarihleri takvimi: MEB 2024 BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme aşaması tamamlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 9 Ağustos tarihinde açıklandı. Sırada kayıt aşaması var. Bu kapsamda öğrenciler ve velileri ''BİLSEM kayıtları ne zaman 2024?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB BİLSEM kayıt tarihleri ve şartları yanı sıra kayıt için gerekli belgeler de gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…
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BİLSEM kayıt işlemleri için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ;(MEB) tarafından yapılan açıklamada 2024 BİLSEM kayıt tarihleri de yer aldı. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2024 MEB BİLSEM kayıtları hakkında merak edilenler...
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BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.
Bir süredir merakla beklenen BİLSEM sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edildi.
2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.
Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi.
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BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
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BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacak.
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BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER
1. Öğrencimizin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi (Okula giriş-çıkış saatleri yazılı olacak)
2. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
3. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimi Bireysel Değerlendirme sonuç belgesi (http://meb.gov.tr internet sitesinde yer alan sonuç açıklama adresinden internet sayfası çıktısı alınacak)
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BİLSEM KAYDI NASIL YAPILIR?
Bilsem'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanan resmi tarihlerde, bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
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