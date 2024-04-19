BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI

BİLSEM sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise yaz aylarında duyurulacak. Önümüzdeki günlerde ise bireysel değerlendirme randevuları oluşturulacak.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanıyor.