Billur Kalkavan'ın Sultan Abdülmecid'e dayanan soyağacı

Sultan Abdülmecid'in oğlu, Billur Kalkavan'ın büyük büyük dedesi günümüzde Kara Harp Okulu olan Mekteb-i Harbiye-i Şahane'nin müdürlüğünü yapan Zülüflü İsmail Paşa...

1857 - 1925 arasında yaşamış olan Zülüflü İsmail Paşa, en büyük oğul olmasına rağmen Ekber ve erşed sistemi gereği gayrimeşru doğduğu için veliahtlık ve tahta oturma hakkı kendisine tanınmadı. 6 yaşındayken 'Paşa' unvanı verildi.

* Zülüflü İsmail Paşa... Annesi Feleksu Hanım, saraydan uzaklaştırıldığında genç bir paşayla evlendirildi. Ne var ki Sultan Abdülmecid'den hamile olduğu öğrenildi.