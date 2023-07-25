Billur Kalkavan'ın mezarı yapılıyor

Buğra Bahadırlı, birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım.

Buğra Bahadırlı, mezarın yapımı için Kurban Bayramı'ndan hemen önce sipariş verildiğini de dile getirdi.