Billur Kalkavan'ın mezarı yapılıyor
15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son görüntüsü şoke etmişti. Bakımsız halinin görüntülenmesinden önce mezarın yapımına başlandığı öğrenildi
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Billur Kalkavan, Akciğer Kanseri nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.
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Geçtiğimiz günlerde Billur Kalkavan'ın mezarının görüntüsü gündem oldu. Kalkavan'ın mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması nedeniyle eleştiri okları, uzun yıllar hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı'ya yöneldi.
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Buğra Bahadırlı, birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım.
Buğra Bahadırlı, mezarın yapımı için Kurban Bayramı'ndan hemen önce sipariş verildiğini de dile getirdi.
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Billur Kalkavan'ın mezarı, Buğra Bahadırlı'nın da dediği gibi geçtiğimiz hafta yapılmaya başlandı. Mazarı yapan usta, Habertürk'e konuyla ilgili şunları söyledi: Geçen hafta başladık. Birkaç güne kadar biter.