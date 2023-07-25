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        Haberler Magazin Billur Kalkavan'ın mezarı yapılıyor - Magazin haberleri

        Billur Kalkavan'ın mezarı yapılıyor

        15 Ekim 2022'de vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son görüntüsü şoke etmişti. Bakımsız halinin görüntülenmesinden önce mezarın yapımına başlandığı öğrenildi

        Şeyda Odabaş
        sodabas@haberturk.com
        Giriş: 25.07.2023 - 12:51
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        • 1

          Billur Kalkavan, Akciğer Kanseri nedeniyle 15 Ekim 2022'de hayatını kaybetti. Kalkavan, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

        • 2

          Geçtiğimiz günlerde Billur Kalkavan'ın mezarının görüntüsü gündem oldu. Kalkavan'ın mezarının bakımsız, mezar taşının ise kırık olması nedeniyle eleştiri okları, uzun yıllar hayat arkadaşı olan Buğra Bahadırlı'ya yöneldi.

        • 3

          Buğra Bahadırlı, birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip - bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım.

          Buğra Bahadırlı, mezarın yapımı için Kurban Bayramı'ndan hemen önce sipariş verildiğini de dile getirdi.

        • 4

          Billur Kalkavan'ın mezarı, Buğra Bahadırlı'nın da dediği gibi geçtiğimiz hafta yapılmaya başlandı. Mazarı yapan usta, Habertürk'e konuyla ilgili şunları söyledi: Geçen hafta başladık. Birkaç güne kadar biter.

        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
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