"İSTESEM 10 TANE ÇOCUK DOĞURURDUM AMA İSTEMEDİM"

Çocuğu sadece mal gibi üretip, kocası, kocasının ailesi istedi diye dünyaya getirmek böyle bir sinema yok yani. Çocukların sadece pörtletilen canlılar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğrurdum ama istemedim. Anne olanların yürüyüşü bile değişiyor. Aslında kafaları değişmeli.