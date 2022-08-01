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Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Kendisine sitemde bulunan takipçilerine de seslenen 59 yaşındaki ünlü isim, "Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı." ifadelerini kullandıktan sonra yaşadığı süreci anlattı.

"TATSIZ ŞEYLER YAŞADIM"

Hastanede zatürre olduğunu açıklayan Billur Kalkavan, akciğerinden su alındığını söyledi. "Bayağı tatsız şeyler yaşadım. O yüzden hiç enerjim olmadı güzel paylaşımlar yapacak." diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor.

"LÜTFEN BANA SİTEM ETMEYİN"

"Lütfen bana sitem etmeyin." sözleriyle takipçilerinden ricada bulunan ünlü isim "Biraz anlayışlı olun, kolay şeyler yaşamıyorum." şeklinde konuştu.

"GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK"

Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.

Hamdi Alkan ve Billur Kalkavan

"BUĞRA KAÇMADI"

Geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisine çok destek olduğunu söyleyerek, "Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor." demişti.

Billur Kalkavan ve sevgilisi Buğra Bahadırlı