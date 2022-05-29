'Benimki kaçmadı'

Billur Kalkavan, ocak ayında yakalandığı koranavirüsü ayakta atlattı.

Nisan ayında bir gün nefes alırken canı acıyınca üşüttüğünü sansa da rahatsızlığı geçmeyince koronavirüsün ciğerlerinde hasar bıraktığını düşünerek kontrole gitti.

Doktoru, ciğerlerinin röntgenini çektikten sonra sol akciğerinde görülen kütle nedeniyle tomografiye girmesini istedi.

Tomografi sonuçları ortaya çıkınca sol akciğerindeki kütlesinin kanser hücresi olduğu ve vücuda yayıldığını öğrendi.

Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandığını öğrenince başlarda gözyaşlarına boğulsa da kısa bir süre sonra kendini toplayarak hastalığıyla savaşmaya başladı.

Billur Kalkavan, tedavi sürecini, hayata bakış açısını, iyileştikten sonra neler yapmak istediğini Habertürk’e açıkladı.

Billur Kalkavan, sevgilisi Buğra Bahadır ile ilgili şu cümlelerin altını çizdi; “Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor.”