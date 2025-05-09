Dünyanın en tanınmış hayırseverlerinden Bill Gates, 108 milyar dolarlık servetini 20 yıl içinde, yani 2045’e kadar Gates Vakfı aracılığıyla bağışlayacağını açıkladı. Vakfın bu tarihte kapılarını kalıcı olarak kapatacağını belirten Gates, Andrew Carnegie’nin 1889’daki “Servetin Müjdesi” makalesinden ilham aldığını ve “Zengin ölmek utanç verici” diyerek servetini küresel sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirme gibi acil sorunlara adadığını ifade etti. Gates, vakfın 25 yılda bağışladığı 100 milyar doları, önümüzdeki 20 yılda iki katına çıkarmayı hedefliyor.

CARNEGİE’NİN MİRASINDAN İLHAM

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Bill Gates, bağış kararını şekillendirirken Andrew Carnegie’nin 1889’da yazdığı “Servetin Müjdesi” makalesinden büyük ölçüde etkilendiğini de vurguluyor. Carnegie’nin, zenginlerin servetlerini topluma geri verme sorumluluğu taşıdığı fikrinin o dönemde devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Gates, özellikle “Zengin ölen insan utanç içinde ölür” sözünü rehber edindiğini belirtti. “Bu sözü son zamanlarda çok düşündüm. Hakkımda birçok şey söylenebilir, ama ‘zengin öldü’ denmesini istemiyorum” diyen Gates, servetini toplumsal faydaya dönüştürme kararlılığında.

REKLAM GATES VAKFI’NIN 25 YILLIK BAŞARISI 2000 yılında Bill ve Melinda Gates tarafından kurulan Gates Vakfı, 25 yılda küresel sağlık, eğitim ve yoksullukla mücadele alanında 100 milyar dolardan fazla bağış yaptı. Warren Buffett’ın cömert katkılarıyla desteklenen vakıf, sıtma ve çocuk felci gibi hastalıklarla mücadelede çığır açtı ve milyonlarca insanın hayatını iyileştirdi. Gates, önümüzdeki 20 yılda bu miktarı ikiye katlayarak 200 milyar doların üzerinde bağış yapmayı planladıklarını belirtti. Bu rakam, vakfın mevcut fonlarını ve Gates’in gelecekteki katkılarını kapsıyor. 20 YILLIK YENİ PLAN: 2045’TE KAPANIŞ Gates’in bu kararı, vakfın başlangıçtaki planlarında önemli bir değişikliği yansıtıyor. 2000 yılında kurulan Gates Vakfı’nın ilk tüzüğünde, vakfın Gates çifti öldükten birkaç on yıl sonra kapanacağı belirtilmişti. Ancak Gates, birkaç yıl önce bu yaklaşımı yeniden değerlendirmeye başladı. Vakfın yönetim kurulunun da katkısıyla, hedeflere daha kısa bir sürede ulaşılabileceğine karar verdi. “Kilit yatırımları artırarak ve ortaklarımıza daha fazla kesinlik sağlayarak hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz” diyen Gates, 2045’te vakfın faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

KİŞİSEL VE KURUMSAL DÖNÜM NOKTALARI Bu karar, Gates için hem kişisel hem de kurumsal anlamda önemli bir dönüm noktasında geldi. Gates Vakfı’nın 25. yıl dönümünü kutladığı bu yıl, aynı zamanda Gates’in babasının 100. yaşına basacağı, Microsoft’un 50. yılını kutlayacağı ve Gates’in 70 yaşına gireceği bir yıl. “Bu dönüm noktaları, kararımı pekiştirdi” diyen Gates, servetini bağışlama sürecini hızlandırmanın doğru zaman olduğuna inanıyor. HAYIRSEVERLİKTE YENİ BİR ÇIĞIR Gates’in bu taahhüdü, modern hayırseverlik anlayışını dönüştürebilecek bir adım olarak görülüyor. Uzmanlar, servetini bu kadar kısa sürede bağışlama kararının diğer milyarderler üzerinde baskı yaratabileceğini ve hayırseverlik kültürünü güçlendirebileceğini belirtiyor. Carnegie’nin 19. yüzyıldaki vizyonunun bir devamı niteliğindeki bu adım, zenginlerin toplumsal sorumluluklarını yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Bill Gates’in “Zengin ölmeyeceğim” sözleriyle duyurduğu bu tarihi karar, hem kişisel mirasını hem de küresel hayırseverlik anlayışını derinden etkileyecek. 2045’e kadar sürecek bu 20 yıllık yolculuk, milyonlarca insanın hayatını değiştirme potansiyeli taşıyor. Gates’in bu adımı, servetin yalnızca bir birikim değil, topluma hizmet için güçlü bir araç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.