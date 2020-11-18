'O eski günleri unutun!'

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, “İş seyahatlerini ve alıştığınız ofis çalışmalarını unutun” mesajı verdi. Koronavirüs salgınının etkisiyle değişmek zorunda kalan iş ve çalışma yaşamının, gelecekte bile salgın öncesi seviyelere geri dönmeyeceğini belirten Bill Gates, “Tahminim, iş seyahatlerinin yüzde 50'sinden ve ofisteki günlerin ise yüzde 30'undan fazlası ortadan kalkacak” dedi.
Eşi ile birlikte yönettiği ve eş başkanı olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile aralarında BionTech’in de olduğu aşı çalışması yapan şirketlerin hisselerine önemli miktarlarda yatırım yapan Gates, The New York Times’ın düzenlediği DealBook Konferansında soruları yanıtladı.
EN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK İŞ SEYAHATLERİNDE
Salgının iş dünyasında bırakacağı en büyük değişimin iş seyahatlerinde olacağını ifade eden Gates’e göre koronavirüs nedeniyle bu yıl ofis işleri ve iş seyahatlerinde görülen köklü değişiklikler, pandemi yatıştıktan sonra bile ortadan kalkmayacak.
Gates’in öngörüsüne göre başka birinin önünde fiziksel olarak oturup bir şeyleri şahsen ve yüz yüze tartışmak için seyahat etmenin önemli olduğu iş gezileri artık olmazsa olmaz bir kriter olmayacak. Geçen aylarda Bill Gates’in bu tahminini destekleyen raporlar da yayınlanmıştı.
BANK OF AMERICA: 2024 SONUNA KADAR TOPARLANMASI ZOR
Bank of America’ın ekim ayında paylaştığı araştırmaya göre iş seyahatlerinin 2023 yılının sonlarına ve hatta 2024 yılına kadar toparlanması olası görünmüyor.
Bazı şirketler için çalışanların her yerden uzaktan çalışabileceğini belirten Gates, evden çalışmanın kalıcı hale gelebileceğini söyledi.
Yüz yüze etkinliklere alternatif olarak yapılan sanal toplantıların en önemli dezavantajının “yeni insanlarla tanışamama” konusunda yaşandığına dikkat çeken Gates, "Toplantılardan sonra şans eseri karşılaşmalara izin vermek için yazılım tarafında daha fazlası yapılabilir" dedi.
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