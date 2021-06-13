Microsoft Kurucusu Bill Gates iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla nükleer güç santralı kurulması gerektiğini belirtti. Nükleer Enerji Enstitüsü'nün düzenlediği toplantıda konuşan Gates ABD'nin mevcut nükleer santrallara desteğini artırarak yeni santral yatırımları yapması gerektiğini de belirtti.
Bugün nükleer gücün bir yol ayrımında olduğunu belirten Bill Gates "ABD'nin elektriğinin neredeyse yüzde 20'si nükleer enerjiden geliyor. Mevcut kapasite ABD'ye iyi hizmet ediyor ancak kapatılması planlanan reaktör sayısı yeni yapılması planlanan reaktör sayısından çok daha fazla. Eğer iklim değişikliğini çözme konusunda ciddiysek güvenli reaktörlerin çalışmaya devam etmesini sağlamalıyız. Ancak mevcut durum da yeterli değil. Eğer Amerika'da emisyonları sıfırlamak ve bir iklim felaketini önlemek istiyorsak daha fazla nükleer enerjiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
146 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4. insanı olan Bill Gates'in nükleer enerjiye desteği yeni değil. Gates, 2006 yılında halen yönetim kurulu başkanlığını da yürüttüğü TerraPower isimli nükleer enerji teknolojileri şirketini kurdu. TerraPower son olarak 2 Haziran'da Wyoming'de yeni bir nükleer güç santralı kuracağını duyurdu. Gates, TerraPower'ın burada Natrium isimli teknolojik anlamda gelişmiş bir santral kuracağını belirtti.
Gates Wyoming santralıyla ilgili yaptığı açıklamada "Enerji alanındaki yararlarının yanında nükleer enerjinin yetişmiş işgücü için düzgün bir istihdam yaratacağını umuyoruz" dedi.
ABD Enerji Bakanlığı, TerraPower'ın Natrium teknolojisini geliştirmesi için önümüzdeki 5-7 yılda 400 milyon dolar ila 4 milyar dolar arasında bir teşvik vermeye karar verdi. Natrium'da çekirdek soğutucu olarak likit sodyum kullanılıyor. Bu da maliyetleri düşürüyor.
TerraPower'ın bir prototip reaktör inşa etmek üzere Çin devletiyle de anlaşması bulunuyor.
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