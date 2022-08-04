Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Buna göre, araştırmada yer alan Türkiye’nin ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti. Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1.6 milyar TL’ye ulaştı.
M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre; “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketler, düzenlenen törende ödüllerini aldı.
Bilişim 500 Ödül Töreni açılış programında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Telcoset Genel Müdür Yardımcısı Ömer Baran, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, ARD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, RoofStacks & GoArt Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu ve BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe konuşmaları ile yer aldı.
Bilişim 500 Araştırması kapsamında; Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategori birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.
YAZILIM İHRACATI 1.6 MİLYAR TL’YE ULAŞTI
2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu. Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı.
2020 yılına göre yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1.6 milyar TL’ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53’lük artış yaşandı ve 1.5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57’si yüzde 100’ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.
EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ METAVERSE ALANINDAKİ ŞİRKET YAPTI
Pandeminin bilişim sektörüne olumlu etkisinin 2021 yılında da devam ettiğini belirten M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, araştırmayla ilgili şu dikkat çekici detayı da paylaştı:
“En yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları (İHA) konusunda çalışıyor. Bu şirketler, bilişim sektörünün nereye doğru gittiğini de bize çok net göstermesi açısından anlamlı.”
35 YIL EMEK ÖDÜLLERİ
“Mottomuz Sürdürülebilirlik” ana teması ile gerçekleştirilen törende ayrıca bilişim sektörüne 35 yıl emek veren İbrahim Durak, İlker Tabak, Hulusi Bodrumlu, Osman Circi, Hakan Akalın, Arzu İlhan Babaoğlu, Ayten Akalın, Serdar Kayaoğlu, Uğur Sungurtekin, Mehmet Önder ve Ümit Atalay’a da “35 Yıl Emek” ödülleri verildi.
ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
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