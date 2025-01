Bilinçsizce alınan vitaminler DNA hasarına sebep olabilir

C VE D VİTAMİNLERİNE DİKKAT!

Sağlıklı bir diyetin yerini hiçbir vitaminin ya da gıda takviyesinin alamayacağını söyleyen Doç. Dr. Ömer Akyürek, “Hastalıklardan korunmak ve sağlıklı kalmak için vitamin ihtiyacını doğal besinlerden almak yerine bilinçsizce ek vitaminler kullanmak hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Örneğin A vitamini karaciğer bozukluğuna C vitamini, böbrek taşına ve mide rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. C ve E vitaminlerinin en önemli özellikleri antioksidan olmalarıdır. Çok fazla alınan C ve E vitaminleri, vücutta radikal üretildiği için DNA hasarı yapabilir. Hatta hücrelerin ölümüne yol açabilir” dedi.