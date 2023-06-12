YÜZÜK PARMAĞI, İŞARET PARMAĞINDAN KISA OLANLAR DAGA GÜÇLÜ

Kadınlardaki parmak uzunluğu, güçlü ve zayıf olmalarını etkiliyor. Birkaç sene önce yapılan bir araştırmada, işaret parmağı, yüzük parmağından daha kısa olan kadınlar fiziksel olarak daha güçlü olabiliyor. İnsanların parmak uzunlukları ile kas gücü arasındaki ilişkiye bakıldı.

İşaret parmağı, yüzük parmağından kısa olan kadınlar, daha uzun olanlara göre daha güçlü kavrama gücüne sahipler.