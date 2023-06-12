DAHA GİRİŞKEN OLABİLİYORLAR
Yakın zamanlarda yapılan başka bir araştırmaya göre, işaret parmağı, yüzük parmağına göre ne kadar kısa ise doğum öncesi testosteron miktarı da o kadar yüksek ve yaşam boyunca fiziksel olarak saldırgan olma olasılğı o derece yüksek olduğu öne sürüldü.
Araştırmalara göre kadınlardaki yüzük parmağının uzunluğu, kariyerlerindeki ve hayatlarındaki başarılarını da etkileyebiliyor. Aldo Rustichini ve Luigi Guiso'nun yaptığı çalışmada, İtalyan kadınlarla mülakat yapıldı. Daha uzun yüzük parmağına sahip olan kadınlar, risk alma, girişkenlik gibi özelliklere sahipti.