Bilim ve sanat merkezlerinden cezaevi personeline siperlik desteği

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bilim ve sanat merkezleri tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen 10 bin adet yüz koruyucu siperliğin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Kayseri, Van, Elazığ, Hatay, Tekirdağ ve Balıkesir'de bulunan ceza ve tevkif evlerinde çalışan infaz ve koruma memurlarına dün ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, yeni tip koronavirüse karşı verilen mücadelenin ve bu mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü, bilim ve sanat merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin bu sürece hummalı bir çalışma yürüterek destek verdiklerini ifade etti.
Daha önce sağlık çalışanları ve emniyet personelinin ihtiyacını karşılamak için laringoskop, yüz koruyucu siperlik, ateş ölçer ve kabin üretimi yapan bilim ve sanat merkezlerinin bu kez Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan ceza ve tevkif evleri için ürettiği yüz koruyucu siperliklerin teslim edildiğini anımsatan Gül, 154 bilim ve sanat merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü özelinde Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü bu çalışmanın öğrencisinden, yöneticisine tüm vatandaşların pandemi ile mücadele sürecine destek olduklarını gösteren bir kampanya olduğunu belirtti.
Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde, tüm kamunun gayret ve özveri ile çalıştığını, bu özveri ve gayretle de koronavirüs salgının en kısa sürede üstesinden gelineceğini vurgulayan Çiftçi, Ceza ve Tevkif Evleri adına Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!