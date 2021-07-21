Bilim Kurulu toplantısı için arayışlar başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı bitimine kısa bir süre kala bilim kurulu tarafından önerilecek yeni kararları bekliyor...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Salgının başından beri yapılan toplantı genellikle çarşamba ya da perşembe günü gerçekleşiyor.

Bu haftaki toplantı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kurban Bayramı dolayısı ile Bilim Kurulu Toplantısı'nın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.