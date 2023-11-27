Bilim insanlarına göre bunlara dikkat etmek ömre 10 yıl katıyor!
Bilim insanları tarafından yapılan büyük çaplı bir araştırmanın bulgularına göre özellikle orta yaşlı insanların uygulayacağı bu yöntem insan ömrüne neredeyse 10 yıl ekleyebiliyor
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Yeni yapılan bir araştırmaya göre beslenme düzenini vücut yaşına göre ayarlamak orta yaşlı insanların ömrüne neredeyse 10 yıl daha katıyor. Nature Food adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Birleşik Krallık biyobanka araştırması kapsamında beslenme alışkanlıları belgenen yaklaşık yarım milyon Britanyalının sağlık verileri üzerinde yapıldı.
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ORTA YAŞLI İNSANLARIN DİYETİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER ÖMRÜ UZATIYOR
Araştırmacılar 467 bin 354 katılımcıyı beslenme alışkanlıklarına göre gruplandırdı ve verilerin zamanla değiştiğini gözlemledi. Katılımcılar "Ortalama ve sağlıksız beslenenler", "Birleşik Krallık'ın Beslenme Rehberi'ne uygun gıda tüketenler" ve araştırmacılarn "Uzun ömür diyeti" olarak adlandırdıkları beslenme türlerine göre üçe ayrıldı.
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Birleşik Krallık'ta nüfusun doğumda beklenen yaşam süresi kadınlar için yaklaşık 84 yıl, erkekler için ise 80 yıl. Sigara, alkol ve fiziksel aktivite gibi diğer etkenlerin göz önüne alındığı araştırmada sağlıksız beslenmeden daha sağlıklı beslenmeye geçen ortalama yaşı 40 olan kişilerin ömrünün 9 ila 10 yıl daha uzadığı görüldü.
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NE KADAR ERKEN DEĞİŞİKLİK YAPILIRSA O KADAR İYİ
Araştırmacılar incelenen gruptaki kişilerin sağlıksız beslenme düzeninden, Beslenme Rehberi'ndeki önerilere geçmesinin ardından 40 yaşındaki erkeklerde 8,9 yıl kadınlarda ise 8,6 yıllık yaşam beklentisi artışı görüldüğü tespit etti.
Aynı popülasyondaki bir diğer grup sağlıksız beslenme düzeninden çıkarak "Uzun yaşam diyeti" uyguladı ve erkeklerde 10,8 yıl kadınlarda 10,4 yıllık yaşam beklentisi artışı görüldü.
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Araştırmcılar, kişilerin yaşam düzeninde daha fazla tam tahıl, kuruyemiş, meyve ve daha az şekerli içecek ile işlenmiş et türleri tükettiğini gördü.
Kaynak: Independent