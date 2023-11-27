Bilim insanlarına göre bunlara dikkat etmek ömre 10 yıl katıyor!

Birleşik Krallık'ta nüfusun doğumda beklenen yaşam süresi kadınlar için yaklaşık 84 yıl, erkekler için ise 80 yıl. Sigara, alkol ve fiziksel aktivite gibi diğer etkenlerin göz önüne alındığı araştırmada sağlıksız beslenmeden daha sağlıklı beslenmeye geçen ortalama yaşı 40 olan kişilerin ömrünün 9 ila 10 yıl daha uzadığı görüldü.