Türkiye-İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde İran'ın Hoy şehrinde gerçekleşen bir başka deprem daha gerçekleşti. Depremin şiddeti Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Her iki depremi Habertürk'e değerlendiren uzmanlar, sarsıntıların ayrı ayrı fay hatlarında gerçekleştiğini belirtti.

İşte bilim insanlarının görüşü

"FAY HATTININ BİRİ TÜRKİYE DİĞERİ İRAN'DA"

Prof. Dr. Ali Koçyiğit ODTÜ Öğretim Üyesi

Bu akşam olan depremin merkezi İran'ın ilçesinde. İran'dan gelen fay hattı bir de Başkale'den kuzeye doğru giden hat var. Dolayısıyla ikisi ayrı ayrı faylardan kaynaklanan deprem. Birisi Türkiye'deki faydan, öbürü İran'daki faydan kaynaklanıyor. İkisi ayrı depremler...

"SABAHKİ DEPREMİN SONUCUNDA YAŞANDI"

Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Fırat Üniversitesi eski Rektörü

Sabah olan deprem Başkale'den kuzeydoğuya çıkan bir fay var. Hoy'a doğru gidiyor. Diğer fay ise İran'ın içerisinde doğudan gelerek bu bölgede ikisi birleşim noktası oluşturuyor. Bir de bunun dışında yine Hoy'dan bizim kuzeybatıya giderek Türkiye sınırları içeresinde devam eden uzun bir fay var. Bölge çeşitli faylardan oluşuyor. Bir kısmı doğrultu atımlı. Sabah oluşan 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den İran'a doğru giden fay üzerinde meydana geldi. Saat 19.00'da meydana gelen deprem ise İran'ın içerisinden gelen bir fay. Yaklaşık olarak birbirine yakın faylar. Sabahki deprem ister istemez diğer fay üzerinde enerji birikimine neden olmuştur. Onun sonucunda akşamki depremi yaşadık. Bir artçı deprem değil. ABD verilerine göre son olan deprem 6 büyüklüğünde.

Çaldıran'a doğru birikme olabilir o da İran'ın içinde bir bölge. Türkiye'de buna bağlı olarak tetikleme, enerji birikimi oldu demek zor. Başkale'deki olan fay sabah kırıldı. Deprem fırtınası yaratması sözkonusu olmaz.

Türkiye'de de son yıllarda özellikle 2004'lü yıllardan sonra, son 6.8 yaşadığımız Elazığ'da 5'in üzerinde çok sayıda deprem olduğunu görüyoruz faylara bağlı olarak. Ege kıyılarına baktığımızda Manisa bölgesinde bugün 4'ün üzerinde deprem meydana geldi. Ege, Doğu Anadolu, İran'daki depremleri görüyoruz. Türkiye, İran ve Afganistan'da hareketliliğin olduğunu, peşpeşe oluşan 5 ile 6 arasında oluşan depremleri görüyoruz. Bunlar zaman zaman bölgedeki sıkışmalara, gerilimin artmasına bağlı olarak 5.9 gibi Elazığ'daki deprem gibi sarsıntılar meydana getiriyor. Yaklaşık 15-20 yıldır hareketli döneme girdik.

"DEPREM FIRTINASI MEYDANA GETİRMEZ"

Prof. Dr. Zülfü Gürocak Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi

Saat 19.00'da 5.9'luk deprem, ABD deprem büyüklüğünü 5.7 olarak verdi. Bu bize şunu açıkça gösteriyor. Bu 5.9 büyüklüğündeki deprem çok büyük ihtimalle başka bir fay üzerinde meydana gelen deprem. Bölgede aktif deprem üretebilen kapasiteye sahip depremler görüyoruz. Daha önce Varto'da 6.9 büyüklüğünde 2 bin 400 ölü olan deprem var. Hemen arkasından Çaldıran depremi var. 7,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılıyor 24 Kasım 1976'da. Aynı şekilde Doğubeyazıt'ta bir deprem var. Bölge tektonik olarak aktif bölge. 7 büyüklüğüne kadar ulaşabilen deprem üretme kapasitesine sahip bir ülke. 5.8'lik deprem tam Türkiye sınırında, Türkiye'ye daha yakın. Daha sonra meydana gelen 5.9'luk depremin hasarı bildirilmedi ama çok büyük ihtimalle daha az yıkıcı oldu. Meydana gelen yıkımda ilk depremde hasarlı binalarda olduğunu düşünüyorum. Her iki depremin aynı fay üzerinde olduğunu düşünmüyorum.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Haluk Eyidoğan Habertürk'e şöyle konuşmuştu:

"OLABİLECEK DEPREMLERE KARŞI ÖNLEM GEREKİR"

Jeofizik Mühendisi Prof. Haluk Eyidoğan, "Doğu Anadolu'nun doğusuna doğru bu bölgede tektonik hareketler sonucu depremler oluyor. Türkiye ile İran'ın ortak bir deprem zonu var. Bitlis-Davros deprem kuşağı var. Bunun güneyinde ve kuzeyinde çok sayıda deprem oluyor. İran sınırında ama Türkiye'ye çok yakın. Çok sık olmasa da bu depremler gözüküyor. Bu deprem kuvvetli bir deprem sayılmaz. 6'dan küçük. Bu büyüklüklerdeki depremler dahi kırsal bölgelerde yığma, kerpiç yapılarda ağır hasarlar ve can kayıpları oluşabiliyor. 5 büyüklüğü civarı depremler olabilir. Bu depremler Türkiye sınırına doğru da olabilir. Olabilecek depremlere karşı önlem almak gerekir" ifadelerini kullandı.