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        Haberler Sağlık Bilim insanları prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bilim insanları prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi

        İngiltere'de bilim insanları prostat kanserini daha erken tespit edebilecek bir tükürük testi geliştirdiklerini duyurdu. Araştırmada, DNA örneğini içeren yeni tükürük testinin mevcut standart kan testinden daha etkili ve hızlı olduğu açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:00
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        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
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        Londra Kanser Araştırma Enstitüsü (ICR) tarafından yapılan araştırmada, erkeklerde prostat kanserini riskini daha erken tespit edebilecek bir tükürük testi geliştirdiklerini açıkladı.

        Açıklamada, “Çalışma raporuna göre, evde numune alınabilen tükürük testi, bir grup erkek için gelecekteki prostat kanseri riskini belirlemede mevcut standart kan testinden daha doğru sonuç vermektedir. Tükürük testi, PSA (Kan testi) testine göre daha az hatayla prostat kanseri hastası tespit etti. Test aynı zamanda MRI taramasının gözden kaçırdığı prostat kanseri olan erkekleri de doğru bir şekilde tanımladı” denildi. Araştırmanın ilk denemesine ‘Barkod 1’ adını veren ekip, 55 ila 69 yaş aralığında 6 binden fazla erkeğin tükürük testini inceledi. Barkod 1 araştırmasına katılan 71 yaşındaki Dheeresh Turnbull’a tükürük testi sayesinde erken prostat teşhisi kondu.

        Turnbull, “Teşhisi duyduğumda tamamen şok oldum çünkü kesinlikle hiçbir semptomum yoktu, bu yüzden biliyorum ki eğer deneye katılmasaydım bu aşamada bana asla teşhis konamayacaktı. Çünkü tükürük testi kanımın yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Hastalığa yakalanma konusunda genetik risk taşıyan küçük kardeşim, araştırmaya doğrudan katılmak için çok gençti ve kendisinin de prostatında agresif bir tümör olduğunu keşfetti. Bu çalışma sayesinde iki kişinin hayatının kurtulduğunu düşünmek inanılmaz” dedi.

        “2040’A KADAR VAKALAR İKİ KATINA ÇIKACAK”

        ICR İcra Kurulu Başkanı Profesör Kristian Helin araştırmayla ilgili olarak, "Erken teşhis edilen kanserlerin tedavi edilebilir olma olasılığı çok daha yüksektir ve prostat kanseri vakalarının 2040 yılına kadar iki katına çıkacağı düşünüldüğünde, hastalığı erken teşhis etmek için bir programa sahip olmamız gerekir. Mevcut PSA testinin erkeklerin gereksiz tedavilere maruz kalmasına ve daha da endişe vericisi, kanserli erkeklerin gözden kaçırılmasına neden olabileceğini biliyoruz. Hastalığı taramak için acilen geliştirilmiş bir teste ihtiyacımız var. Bu araştırma, bu amaca yönelik umut verici bir adımdır ve genetik testlerin hayat kurtarmada oynayabileceği rolü vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

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