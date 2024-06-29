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        Haberler Sağlık Bilim insanları farelerdeki duyma yetisini normalüstüne çıkardı | Sağlık Haberleri

        Bilim insanları farelerdeki duyma yetisini normalüstüne çıkardı

        ABD'deki Michigan Üniversitesinin Kresge İşitme Araştırma Enstitüsünde yapılan araştırmada, farelerin işitme yetilerinin bağlantı noktalarının (sinaps) yoğunluğu artırılarak normalüstüne çıkarılabildiği gözlemlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:29 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:15
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        Farelerdeki duyma yetisi normalüstüne çıkarıldı
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        Yürütülen araştırmada, işitme sorunu olmayan farelerin kulak içindeki işitsel kısım olan kokleada bulunan spiral ganglion nöronları ile duyusal reseptörleri arasındaki sinaps yoğunluğunda değişimler yapılarak, farelerin işitme yetisindeki farklılıklar incelendi.

        Sağlıklı, genç ve işitme problemi olmayan fareler üzerinde yapılan çalışmada, genleri ile oynanan farelerin 8-15 hafta aralığında işitme duyuları test edilirken, 16'ncı haftada koklea dokularındaki neurotrophin 3 proteini ve sinaps yoğunluğu ölçüldü.

        Bu yoğunluğun duyusal reseptör hücrelerindeki neurotrophin 3 proteinin aktifliğinin artırılması veya azaltılması sonucu elde edilen araştırmada, sinaps yoğunluğunun artırıldığı farelerin işitme duyularının geliştiği keşfedildi.

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        Araştırmada, benzer bir çalışmanın daha önce işitme kaybı yaşayan farelerde denendiği ancak sağlıklı farelerde de başarı gösterdiği belirtildi.

        Genetiği oynanmamış fareler ile sinaps yoğunluğu arttırılmış deneklerin işitme duyuları karşılaştırılan araştırmanın sonucunda, sinaps yoğunluğu artırılan farelerin diğerlerinden çok daha iyi işittiği ve işitsel uyarıcılara daha iyi tepki verdikleri ortaya kondu.

        Çalışmada, duyusal reseptörlerdeki sinaps yoğunluğunun işitme yeteneği ile direkt bağlantısı olduğu sonucuna varılmasının ardından, bu bulgunun insanların işitme yetisini geliştirmede kullanılabileceği de kaydedildi.

        Araştırma, "PLOS Biology" dergisinde yayınlandı.

        * Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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