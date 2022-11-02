Bilim insanları en tehlikeli asteroidi tespit etti: "Gezegen katili" dünyaya çarpabilir - Dünya haberleri

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Guardian'da yer alan habere göre, gökbilimciler, "gezegen katili" olarak adlandırdıkları en büyük boyutlu asteroidi keşfettiklerini ve devasa asteroidin Dünya'nın yörüngesinde geçebileceğini açıkladı.

2022 AP7 olarak adlandırılan asteroid, Dünya ve Venüs'ün arasında tespit edildiği belirtildi.

Astronomical Journal'in baş yazarlarından, Carnegie Bilim Enstitüsü'nün Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı'ndan gök bilimci Scott Sheppard, şu ana kadar "gezegen katili" olarak nitelendirilen boyutta, Dünya'ya yakın üç asteroid keşfettiklerini duyurdu.

Yaklaşık 1,1 km ila 2,3 km çapında asteroidin 2014'ten beri keşfedilen en büyük asteroid olduğunu ve muhtemelen şimdiye kadar bulunan en büyük yüzde 5'lik dilimde olduğunu söyledi.

Sheppard, keşfedilen asteroitlerin Dünya'ya çarpmayacak rotalarda olduğunu söyleyerek, son keşfedilen '2022 AP7'nin Dünya için ne zaman ciddi bir tehlike oluşturacağı belirsiz.

Dünya ile Venüs arasında olduğu için tespit edilmesi zorlaşan 'gezegen katili', James Webb veya Hubble teleskopları tarafından da tespit edilememişti.