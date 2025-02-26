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        Haberler Sağlık Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı | Sağlık Haberleri

        Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

        ABD'de Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, çayın demlenme esnasında, suda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:26
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        Sudaki ağır metalleri azaltıyor
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        Science Daily'nin haberine göre, çalışma kapsamında farklı çay türleri, çay poşetleri ve çeşitli demleme yöntemlerinin, sudaki ağır metallerin azaltılmasına ilişkin etkileri incelendi.

        Belirli miktarda ağır metal içeren su çözeltileri oluşturan araştırmacılar, kaynama sıcaklığına yakın dereceye kadar ısıttıkları çözeltilere, farklı zaman aralıklarında demlenen çay yapraklarını ekledi.

        Araştırmacılar, demleme işleminin ardından çözeltide ne kadar ağır metal kaldığını ölçerek bunu, önceki ve sonraki seviyeleriyle karşılaştırdı.

        Çalışma sonucunda, ince öğütülmüş siyah çay yapraklarının geniş yüzey alanı sayesinde ağır metal iyonlarıyla kimyasal bağ kurarak sudan "büyük ölçüde" atılmalarını sağladığı tespit edildi.

        Çayın demlenme süresi arttıkça sudaki ağır metal oranının da azaldığını saptayan bilim insanları, selülozdan yapılan çay poşetlerinin pamuk ve naylondan yapılanlara kıyasla daha etkili olduğunu da vurguladı.

        Araştırma, ağır metallerin içme sularında yaygın olarak görüldüğü bölgelerde, çayın halk sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu.

        Araştırmanın bulguları " ACS Food Science & Technology" dergisinde yayımlandı.

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