UZUN SÜRE MAVİ IŞIĞA MARUZ KALMAK OKSİJEN AZALMASINA NEDEN OLUYOR

Güneşi yeterince almamaktan kaynaklı mavi ışığa mazuriyet gözde oksijen azalmasına neden olabilir. Bu durum hem mitokondriyi etkiler hem de retina üzerinde anormal derece kan damarlarının üretilmesine neden olur. Böylece kişilerde katarakt gibi rahatsızlıklar görülebilir.