Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bilim bir gizemi daha çözdü! İnsanların neden kaşındığı bulundu

        Bilim bir gizemi daha çözdü! İnsanların neden kaşındığı bulundu

        İnsanların neden kaşındığı bu zamana kadar gizemini korumuştu. Ancak Harvard Üniversite yaptığı bir çalışmada, vücuda bu tepkiyi verdiren etkenin bir bakteri türü olduğu keşfedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kaşınma hissi, evrensel olarak tüm insanların hissettiği ve zaman zaman sinir bozucu olan bir vücut tepkisidir. Yakın zamanda Cell dergisinde yayınlanan bir çalışmada Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanları bunun nedeni keşfetti.

        • 2

          Kaşınmanın sebebi ciltte yaşayan bir bakteri. Staphylococcus aureus olarak bilinen bakterilerin sinir hücrelerini tam anlamıyla değiştirmesi nedeniyle kaşınma hissi oluşuyor.

          Bu bakteriler sinirdeki bir proteini harekete geçirerek, bir kimyasal salgılıyor. Bu hareketlilik beyne 'kaşıntı' olarak iletiiyor.

        • 3

          Normal şartlarda bu bakteriler vücutta denge halindedir ancak artmaları durumunda fazla kaşıntıya neden olurlar. Bu keşif egzama veya atopik dermatit gibi hastaların neden çok kaşındığını açıklıyor.

          Bu nedenle bulgularının, cilt mikrobiyomlarındaki dengesizliklere (dermatit ve sedef hastalığı gibi) bağlı kaşıntıyı tedavi etmek için tasarlanmış ilaç ve kremlerin etkisini artıracağı düşünülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Habertürk Anasayfa