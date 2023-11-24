Bilim bir gizemi daha çözdü! İnsanların neden kaşındığı bulundu

Normal şartlarda bu bakteriler vücutta denge halindedir ancak artmaları durumunda fazla kaşıntıya neden olurlar. Bu keşif egzama veya atopik dermatit gibi hastaların neden çok kaşındığını açıklıyor.

Bu nedenle bulgularının, cilt mikrobiyomlarındaki dengesizliklere (dermatit ve sedef hastalığı gibi) bağlı kaşıntıyı tedavi etmek için tasarlanmış ilaç ve kremlerin etkisini artıracağı düşünülüyor.