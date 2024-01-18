Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Beyoğlu'nda Mevlüde Aluçlu'yu bileziğini almak için öldüren Baran Ünal 12 yıl hapis cezası aldı

        Bileziğini almak için boğazını kesmişti! Vahşetin cezası açıklandı!

        İstanbul Beyoğlu'nda, 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'nun kolundaki bileziği almak için boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Baran Ünal'a mahkeme, iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bileziğini almak için boğazını kesmişti! Vahşetin cezası açıklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Baran Ünal getirildi. Şikayetçi tarafın ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        SANIK, BERAATİNİ TALEP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre duruşmada müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Baran Ünal ise savunmasında beraatını talep ettiğini ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

        SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 12 YIL HAPİS

        Mahkeme heyeti, sanık Baran Ünal hakkında "kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.

        YAĞMADAN DA CEZA VERİLDİ

        Heyet, Ünal'ın "konutta silahla yağma" suçundan ise 12 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Habertürk Anasayfa