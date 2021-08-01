Biletler ne kadar zamlandı? 0:00 / 0:00

Sinema salonlarının açıldığı 1 Temmuz'dan itibaren geçen sürede pandemi öncesi gişe rakamlarına ulaşılamasa da izleyicilerin ilgisi sektörü tatmin edici ölçüde. Bilet ücretleri ise pandemi öncesine oranla 5.7 TL arttı

HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle Mart 2020 - Temmuz 2020 ve Kasım 2020 - Temmuz 2021 arasında sinema salonlarının kapalı kalması sektörde büyük bir zarara neden oldu. Zarar, hasılat bazında 1 milyar TL'yi geçerken sinema salonları, 1 Temmuz'da yeniden açıldı. 2019 Temmuz ile 2021 Temmuzu karşılaştıracak olursak pandemi koşullarında izleyici sayısını 'Hiç de fena değil' olarak yorumlamak mümkün.

Peki pandemi öncesinde bilet ücretleri ne kadardı, sonrasında ne kadar oldu?

2019 ile 2021'in temmuz aylarını karşılaştıracak olursak bilet ücretlerinde ortalama 5.7 TL'lik bir yükselme söz konusu. 2020 Temmuz'da ise gösterime çıkan filmler daha önce vizyon gördüğü için biletler, 2019 ve 2021'e göre bir hayli ucuzdu.

12 - 18 Temmuz 2019

Film Sayısı: 81

İzleyici Sayısı: 637.221

Hasılat: 10.850.181 TL

Bilet Ortalaması: 17.02 TL

Örümcek Adam: Evden Uzakta

19 - 25 Temmuz 2019

Film Sayısı: 70

İzleyici Sayısı: 644.771

Hasılat: 11.313.871 TL

Bilet Ortalaması: 17.5 TL

Aslan Kral

26 Temmuz - 1 Ağustos 2019

Film Sayısı: 67

İzleyici Sayısı: 510.900

Hasılat: 8.719.667 TL

Bilet Ortalaması: 17.06 TL

Oyuncak Hikâyesi 4

10 - 16 Temmuz 2020

Film Sayısı: 37

İzleyici Sayısı: 9.696

Hasılat: 102.403 TL

Bilet Ortalaması: 10.5 TL

7. Koğuştaki Mucize

17 - 23 Temmuz 2020

Film Sayısı: 47

İzleyici Sayısı: 7.686

Hasılat: 89.827 TL

Bilet Ortalaması: 11.6 TL

Bizim İçin Şampiyon

24 - 30 Temmuz 2020

Film Sayısı: 42

İzleyici Sayısı: 7.488

Hasılat: 94.511 TL

Bilet Ortalaması: 12.6 TL

Annem

9 - 15 Temmuz 2021

Film Sayısı: 23

İzleyici Sayısı: 453.093

Hasılat: 10.525.256 TL

Bilet Ortalaması: 23.2 TL

Black Widow

16 - 22 Temmuz 2021

Film Sayısı: 30

İzleyici Sayısı: 376.856

Hasılat: 8.988.824 TL

Bilet Ortalaması: 23.8 TL

Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi

23 - 29 Temmuz 2021

Film Sayısı: 29

İzleyici Sayısı: 372.968

Hasılat: 8.331.482 TL

Bilet Ortalaması: 22.3 TL