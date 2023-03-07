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Bilecik'te kaçak tütün ve içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün ve içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Giriş: 07.03.2023 - 18:44 | Güncelleme: ABONE OL
Bilecik'te kaçak tütün ve içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kaçak tütün ve içki operasyonu: 4 gözaltı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir adrese düzenledikleri operasyonda 23 adet elektronik sigara, 3 litre etil alkol, 4 adet içki yapımında kullanılan kit, 77 adet cinsel ürün ve 62 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kent merkezinde 2 ayrı operasyonda ise 43 bin 340 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 45,5 kilogram kıyılmış tütün, kompresör makinesi, otomatik sigara sarma makinesi ve 150 adet aroma likiti bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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