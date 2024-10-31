Bilecik'te engelli bireyler sergi açtı

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından cumhuriyetin 101. yıl dönümü anısına "Cumhuriyetimizin 100+1 Bilecik Engelsiz Atölye" sergisi açıldı. Hürriyet Mahallesi Mahalle Konağı'nda açılan sergide BİEYDER Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, Bilecik'te yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde dernek atölyesinde cumhuriyetin 101. yılına özel hazırlandıklarını söyledi.

Atölyede el sanatları çalışmaları yaptıklarını anlatan Geçim, "Atölyemizde ürettiğimiz ürünleri sergiledik. Atölyemizde el sanatları kursumuzda örgü, ahşap boyama ve seramik gibi birçok alanda el sanatları kursumuz var. Geri dönüşümlerle de ürünler elde ediyoruz. Sergimizden elde ettiğimiz gelirle üyelerimize pay vererek, ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar. Ayrıca derneğimize de katkı oluyor. Engelli bireylerimiz anneleri ile birlikte geliyor ve hep birlikte ürünler üretiyoruz" dedi.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman da Kent Konseyi olarak engellilerle ilgili yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, "Emeklerin sergilenmesi güzel. Çok emek harcanıyor Emeklerin karşılığını da bir şekilde görmek bizleri mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerin daha sık olması gerekir. Engelli meclisi olarak engelli derneklerin yapmış olduğu etkinliklere destek veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bu tür etkinliklere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Sergiyi gezen ve üretilen ürünler hakkında bilgi alan AK Parti Bilecik Kadın Kolları İl Başkanı Semra Aydemir ise sosyal sorumluluk bilinciyle engelli bireylerin yanlarında olmak istediklerini aktararak, "Güzel çalışmalarından dolayı dernek üyelerimizi tebrik ediyorum. Her duyarlı vatandaşımız bu tür çalışmalara destek vermeli. Çok kıymetli çalışmalar var" değerlendirmesinde bulundu.