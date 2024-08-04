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        Haberler Gündem Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Bilecik'te orman yangını çıktı

        Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 02:55 Güncelleme: 04.08.2024 - 02:55
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        Bilecik'te orman yangını çıktı
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        Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Alevler, 150 personel, 14 arazöz ve 20 aracın çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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