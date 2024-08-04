Bilecik'te orman yangını çıktı
Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 04.08.2024 - 02:55 Güncelleme: 04.08.2024 - 02:55
Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Alevler, 150 personel, 14 arazöz ve 20 aracın çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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