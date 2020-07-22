4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre "Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır." denildi...
İLAN SIRA NO
UNVANI
ADET
ÖĞRENİM DURUMU
ARANAN NİTELİKLER
01
Büro Personeli
3
Önlisans (KPSS P93)
§ Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
§ 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri
puan almış olmak.
§ Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
02
Büro Personeli
1
Önlisans (KPSS P93)
§ Maden Teknolojisi, Mermer Teknolojisi, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
§ 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri
puan almış olmak.
§ Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
03
Büro Personeli
2
Lisans (KPSS P3)
§ Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak.
§ 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan
almış olmak.
§ Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır
04
Destek Personeli (Şoför)
1
Ortaöğretim (KPSS P94)
§ Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
§ E sınıfı ehliyete sahip olmak.
§ En az 5 yıl (E sınıfı ehliyet kapsamında) şoförlük konusunda iş tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek.
§ 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 70 ve üzeri
puan almış olmak.
§ Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
05
Teknisyen
1
Ortaöğretim (KPSS P94)
§ Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
§ 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 70 ve üzeri
puan almış olmak.
§ Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
olmak.
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
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