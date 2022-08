"HER ZAMAN KALBİMDE KALACAKSIN"

İkili, iki ay önce boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bilal Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi, güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi seven, tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim, bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın.