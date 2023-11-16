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        Haberler Televizyon Bihter filmi oyuncuları kimler? Yeni Bihter filmi konusu

        Bihter filmi oyuncuları kimler? Yeni Bihter filmi konusu

        Bihter filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu yeniden uyarlanıyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un yer aldığı film dijital yayın platformu Prime Video'da izleyici karşısına çıktı. İşte, Bihter filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:47
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        • 1

          Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği Bihter filminin senaryosunu ise Merve Göntem kaleme aldı. Bihter filmi 16 Kasım itibarıyla filmseverler ile buluştu. Peki, Bihter filmi oyuncuları kimler? Yeni Bihter filmi konusu nedir? İşte, filmin oyuncu kadrosu...

        • 2

          BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

          Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder.

        • 3

          Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

        • 4

          BİHTER FİLMİ OYUNCULARI

          Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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        Oğlak
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