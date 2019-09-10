Bihter Dinçel'den 3 oyun 1 kitap

Henüz Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitim görürken oyunlar yazmaya başlayan ve bu oyunlarda performans gösteren Bihter Dinçel tiyatro perdesini bu kez okurları için aralıyor. Oyuncu ve yazar Dinçel’in çeşitli tiyatro gruplarınca sahnelenmiş tekstlerini bir araya getiren Toplu Oyunları I: Aşiyan-Manik Atak-Ortanca adlı kitabı Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Aşiyan, Manik Atak ve Ortanca oyunlarından oluşan kitap okurlarına insanı insana insanla anlatma sanatının eğlenceli bir örneğini sunuyor.

Tek kişilik performansıyla izleyenlerini büyüleyen ve Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Oyun Yazarı ödülünü ve Direklerarası Seyirci Ödülü’nü Dinçel’e kazandıran Aşiyan oyunu ile yakın tarihin fırtınalı günlerinde tek başına bir kadının kendini dış dünyaya kaparken içe dönüşünün büyülü yolculuğuna konuk olacaksınız.

'Aşiyan'

“Manik Atak”, sürprizleriyle ve coşkusuyla, içinizdeki dönme dolapları harekete geçirecek! Leyla ve Melike’nin gayret dolu hikâyelerini okurken hayallerinize ve çocukluğunuza daha da sıkı sarılacaksınız!

Bihter Dinçel, 'Manik Atak'ta Devrim Yakut'la aynı sahneyi paylaştı.

Oynadığı ilk sezonda Dinçel’e Yılın En Başarılı Oyun Yazarı kategorisinde Bedia Muvahhit ödülü kazandıran Ortanca oyunu çeşitli tiyatro grupları tarafından sergilendi. Ayşe Mine’nin hikâyesi ise sizi kendinizle yüzleşmeye, ruhunuzu dinlemeye davet ediyor!