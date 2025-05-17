Bige Önal: Kötü bir andı, hatırlamak istemiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Özpirinçci ve Ahsen Eroğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Bulaşıkçılar" adlı tiyatro oyununun ilk gösterimi önceki akşam Maslak’ta gerçekleşti.

Önal; "Arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak için geldik çok merak ettiğim bir oyun. Ben de şimdilerde bir oyuna hazırlanıyorum. Yaz da yaklaşıyor provalardan vakit kaldıkça küçük tatiller yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz aylarda aynı projede yer aldığı Devrim Özkan ile bindikleri uçağa yıldırım çarpması hakkında konuşan oyuncu; "Çok korktuk, ben zaten çok hoşlanmıyordum uçağa binmekten. Zor ve kötü bir andı çok da hatırlamak istemiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı. “Fobiniz var mı?” sorusuna ise; "Açıkçası şu an yok. Öyle bir şey hissettiğim zaman zaten üzerine gidiyorum" yanıtını verdi.