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        Biden yönetimi, 39 milyar dolarlık öğrenci kredi borcunu silecek

        ABD'de Joe Biden yönetimi, 804 bin öğrencinin toplam 39 milyar dolar tutarındaki öğrenci kredi borcunu sileceğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:55
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        Biden, öğrencilerin kredi borcunu siliyor
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        ABD Eğitim Bakanlığı tarafından, tamamı 39 milyar dolar tutarındaki 804 bin kişinin öğrenci kredi borcunun otomatik olarak silineceği bildirildi.

        Açıklamada, "Biden- (Kamala) Harris yönetimi, toplamda 3,4 milyondan fazla borçlu için 116,6 milyar dolardan fazla öğrenci kredisi affını onayladı." ifadesine yer verildi.

        Yönetimin bu adımı, iki hafta önce Anayasa Mahkemesinin, Biden'ın geçen yıl çıkardığı 430 milyar dolarlık öğrenci borçlarının silinmesi ya da azaltılmasına yönelik affın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından geldi.

        Mahkeme, hükümetin 43 milyon kişiyi ilgilendiren af kararını 3'e karşı 6 oyla bozmuştu.

        Biden, kararın yanlış olduğuna inandığını söylemiş, Mahkemenin "anayasayı yanlış yorumladığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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        ÖĞRENCİ KREDİLERİNİN AFFI

        ABD Başkanı Biden, 24 Ağustos 2022'de, öğrenci kredisi geri ödemelerini son kez 31 Aralık'a kadar ertelediklerini ve yıllık 125 bin doların altında geliri olan kişilerin borçlarında 20 bin dolara kadar af uygulayacaklarını duyurmuştu.

        Ancak Biden'ın öğrenci kredileri için çıkardığı af programı, 11 Kasım 2022'de Teksas Federal Bölge Mahkemesinin engeline takılmıştı.

        Teksas Federal Bölge Yargıcı Mark Pittman, Biden'ın öğrenim kredisi borcu olanlara çıkardığı ve kişi başı 20 bin doları bulan affın, "Kongrenin yasama gücünün anayasaya aykırı kullanımı" olduğuna hükmetmişti.

        Biden yönetimi, 2003'te Kongrenin onayladığı Yüksek Öğretim Af İmkanları Yasası çerçevesinde böyle bir hakkı olduğunu savunmuş, dava, Cumhuriyetçi eyaletler tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

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